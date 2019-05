Bebé de meses esteve sozinha junto aos corpos dos pais durante 3 dias

Uma bebé de seis meses ficou sozinha junto aos corpos dos pais, num quarto de motel, no Estado do Michigan, Estados Unidos da América, durante três dias. A bebé Skylah foi encontrada pela polícia na sexta-feira.

A mãe, Jessica Bramer, de 26 anos, e o pai, Christian Reed, de 28, terão morrido de overdose.

Skylah estava desidratada quando a encontraram e como tal foi levada para um hospital de Grand Rapids em estado crítico.

A causa de morte dos pais não foi possível identificar de imediato mas de acordo com os indícios encontrados no quarto do motel, tudo leva a crer que terá sido overdose, afirmam as autoridades.

Skylah vai ser tratada no hospital e espera-se que recupere. Quanto à custódia, não se sabe a quem será atribuída.