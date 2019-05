Ativista argelino da minoria berbere morre após greve de fome na prisão

Um militante argelino dos direitos humanos e da causa mozabita, uma minoria berbere da Argélia, morreu esta terça-feira em detenção provisória, anunciou o seu advogado, que denunciou uma "perseguição" da justiça e uma "morte programada".

Libertado em julho de 2017 após ter cumprido dois anos de prisão, sob a acusação de "atentado à segurança do Estado" e "distúrbios da ordem pública", Kamel Eddine Fekhar foi de novo detido em 31 de março e permanecia em prisão preventiva na cidade de Ghardaia, cerca de 480 quilómetros a sul de Argel, por "atentado às instituições".

"Confirmo a morte esta manhã de Kamel Eddine Fekhar, no hospital Frantz Fanon de Blida", cerca de 40 quilómetros a sul de Argel, para onde foi transferido "em estado comatoso", declarou o seu advogado Salah Dabouz.

O antigo deputado eleito pela Frente das Forças Socialistas (esquerda, oposição), também acusado de "incitamento ao ódio racial", foi preso perto do local de trabalho, quando se encontrava com os seus dois filhos, por agentes dos serviços de segurança, sem que tenha sido emitido qualquer mandado de detenção.

Diversas associações de defesa dos direitos humanos exigiram a sua libertação imediata. Devido à sua detenção arbitrária, iniciou de imediato uma greve de fome que se prolongava há 53 dias.

Através de um vídeo divulgado na sua conta Facebook, Dabouz denunciou "esta perseguição e esta morte programada, prevista pelas autoridades judiciais de Ghardaïa", que ordenaram "a sua detenção em nome de um dossier vazio".

"Dei um sinal de alarme, há três semanas, de que Kamel Eddine estava detido em condições desumanas no pavilhão prisional do hospital de Ghardaia, e nada foi feito", prosseguiu o advogado.

O próprio Dabouz está indiciado desde o início de abril com 14 acusações, incluindo incitamento ao ódio ou discriminação, atentado à integridade do território nacional, ou tentativa de pressão sobre os juízes.

Na sua perspetiva, estas acusações estão relacionadas com as críticas públicas que fez às ações da justiça de Ghardaïa contra os militantes mozabitas, um grupo étnico berbere que habita principalmente na região do M'Zab na Argélia, e nas grandes cidades argelinas.

Fekhar, médico de formação, integrava o grupo de militantes detido após as violências comunitárias na região do M'Zab em 2015 entre mozabitas, berberes seguidores do ibadismo, uma corrente minoritária do Islão, e Chaambas, árabes do rito maliquita.

O ativista estava sob a mira do poder desde que apelou ao reconhecimento oficial do rito ibadita, e combatia por um verdadeiro pluralismo.

"Somos mantidos numa situação de ilegalidade e, portanto, de vulnerabilidade. Na Argélia, o direito à diferença não é reconhecido. Quando um ministro declara que a oficialização do ibadismo é um atentado à unidade nacional, considero isso muito grave. Isso obedece a uma vontade de impor o pensamento único", referiu numa das suas mensagens.

Dabouz anunciou que vai apresentar uma queixa por "não assistência em pessoa em perigo", e que acusa os magistrados "que o deixaram morrer na prisão", e o pessoal hospitalar de Ghardaïa, a principal cidade da região do M'zab, "que o trataram muito mal".Indicou ainda que vai "responsabilizar as autoridades [argelinas] pela integridade física dos outros detidos" e pediu que "todos os dossiers dos Mozabitas (...) sejam transferidos para outra jurisdição".

Hoje, e no decurso de uma nova manifestação de estudantes em Argel contra as eleições previstas para julho e pelo afastamento dos responsáveis pelo "sistema" que tem governado o país, foram exibidos cartazes que denunciavam a morte de Kamel Eddine Fekhar, com a frase "Poder assassino".

Lusa