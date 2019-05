Deborah Secco hospitalizada

Deborah Secco foi hospitalizada este sábado, 25 de maio. Segundo o portal UOL, a atriz deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a uma crise alérgica. Para já, não se sabe quando a artista brasileira irá receber alta médica.

Nas redes sociais, vários fãs de Deborah Secco já fizeram questão de deixar inúmeras mensagens de apoio. “Deborah, melhoras, viu... fiquei preocupadooo"; "Melhoras minha diva! Você vai sair dessa, estamos com você"; "Que as boas energias sigam até você, e seu retorno seja rápido. Deus está com você", são alguns dos comentários que se podem ler na página de Instagram da atriz.

