“Morte suspeita” após concerto de Dave Matthews Band

As autoridades de Maryland Heights, no Missouri, EUA, estão a investigar a morte de um homem de 44 anos encontrado no recinto de um concerto de Dave Matthews Band, na quarta-feira.



Jasen Smith foi encontrado inconsciente e com um ferimento grave na cabeça depois de ter regressado ao local do concerto para procurar uma t-shirt que tinha perdido. A mulher deu o alerta às autoridades quando Jasen não regressou.



Segundo a televisão local, o homem foi transportado para o hospital, onde acabou por ser declarado o óbito.



As autoridades norte-americanas estão a investigar a morte, que consideram “suspeita”, e procuram uma testemunha “na casa dos 20” que pode ter presenciado o sucedido.