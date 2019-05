Multimilionário transforma vida de menino que estudava na rua

A imagem viral de um menino a estudar na rua, no Peru, chegou até a um multimilionário que decidiu transformar a vida da criança. Viajou de Barém, no Médio Oriente, até ao Peru, e prometeu reconstruir a casa do rapaz.

Víctor Martín Angulo Córdoba, de 12 anos, foi filmado a estudar debaixo de um candeeiro de rua por não ter eletricidade em casa. A história comoveu Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, multimilionário de 31 anos, que decidiu ajudar a criança.

Segundo o jornal britânico Metro, o filantropo identificou-se com a história, por ter tido uma infância semelhante, e prontamente ajudou a repor a eletricidade na casa de Víctor e prometeu reconstruí-la.

Para além disto, Yaqoob contribuiu monetariamente para ajudar a reconstruir a escola do menino.

“Agradeço às pessoas que fazem isto por mim [construir a minha casa], agradeço-lhes muito pela gentileza e pelo tempo de viram à minha humilde casa”, disse Víctor citado pela imprensa peruana.