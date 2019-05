Príncipe Emanuele Filiberto de Sabóia luta novamente contra o cancro

"Não é meu costume, mas para evitar especulações... Hoje enfrento os mesmos problemas que tive há alguns anos e que não quero nomear. Tudo correrá bem. Estou otimista e confiante". Foi com esta mensagem curta, mas cheia de esperança que o príncipe Emanuele Filiberto de Sabóia informou os seus fãs que luta novamente contra o cancro.

O príncipe italiano, de 46 anos, já tinha enfrentado a doença no passado. Em 2011 foi operado a um cancro no septo nasal, em Genebra, na Suíça, e meses depois foi submetido a nova cirurgia porque o tumor tinha voltado. "Um dia fiquei sem voz e a minha mulher disse que deveria consultar um médico. Diagnosticaram-me um tumor no septo nasal e operaram-me. Removeram-me três quartos da cartilagem e parte do osso nasal", explicou, na altura, à revista Diva e Donna.

Emanuele Filiberto de Sabóia conta com o apoio da mulher, a famosa atriz francesa Clotilde Courau, e das filhas duas filhas de ambos, Vittoria e Luisa, de 15 e 12 anos, respectivamente.

MAIS NO SITE DO FAMA SHOW