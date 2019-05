"Quer ver pessoas mortas, tirar fotos? Tenha vergonha"

Na Baviera, Alemanha, um polícia confronta os condutores que passam pelo local de um acidente e abrandam para tirar fotos. O vídeo foi captado pela estação televisiva Bayerischer Rundfunk e depois partilhado pela DW News.

"Quer tirar fotografias a pessoas mortas? Tenha vergonha"

"Quer ver pessoas mortas, tirar fotos? Ali está ele, deitado. Quer vê-lo? Não? Não quer ver? Então porque é que estava a tirar fotografias?", questiona o polícia Stefan Pfeiffer a dois condutores.

O agente de autoridade pede até aos condutores que saiam das viaturas e leva-os perto do sítio onde está uma das vítimas do acidente. Com isto pretende que os condutores reeduquem o seu comportamento cada vez que passam por uma estrada onde houve um acidente.

O ato dos dois condutores é punido com uma multa no valor de aproximadamente 130€. No entanto o polícia não quis que apenas pagassem a multa e fossem embora. Stefan Pfeiffer diz que as pessoas "têm de ter noção daquilo que estão a fazer" e garante que se pagassem a multa e seguissem caminho, "não aprendiam nada".

A postura de Pfeiffer tem sido notícia em vários meios de comunicações e até já foi elogiada pela Guardia Civil espanhola. No Twitter oficial publicaram o vídeo da DW News e alertaram para o comportamento dos condutores nas estradas. Dizem que, grande parte das vezes, este tipo de ações só faz com que acontecem mais acidentes.