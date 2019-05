1.6 toneladas de bombas e armas químicas da II Grande Guerra ainda ameaçam Alemanha

1745, a guerra acabou. Os aliados - Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética - têm de decidir o que fazer às granadas, bombas e torpedos que não chegaram a ser disparados contra a Alemanha. Decidem afundar o arsenal na costa do inimigo.

Segundo uma investigação da BBC ainda hoje haverá 1.6 toneladas de material de guerra afundado ao largo da Alemanha.

Durante 74 anos o problema foi-se arrastando, sem pensar no longo prazo. A fatura já está a ser paga.

"A urgência em desfazerem-se destas munições era tão grande no pós-guerra que provavelmente os responsáveis que tomaram a decisão de afundar o arsenal militar não pensaram a longo prazo. Afundar o que restou no mar parecia ser a melhor opção à época. Hoje, está claro que não só há o perigo de explosão como é perigoso para as pessoas, com o lento esvaziamento dos explosivos TNT que se acumulam na fauna e na flora marinha", afirmou Sunhild Kleingärtner, diretora do Museu Alemão da Navegação.