Ellen DeGeneres revela que foi abusada pelo padrasto

A revelação foi feita durante uma entrevista no programa “O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman” na Netflix.

Os abusos terão começado aos 15 anos, depois da mãe ter sido diagnosticada com cancro da mama. Segundo a apresentadora, o padrasto aproveitou-se da situação para lhe tocar no peito. “Ele disse-me que tinha encontrado um caroço no seio dela e que precisava de sentir os meus seios”, cita a BBC.

O episódio não terá sido único. Ellen DeGeneres, agora com 61 anos, explica ainda que demorou vários anos a contar à mãe “para a proteger”. Quando finalmente o fez, a mãe não acreditou na história e continuou casada por mais 18 anos. “Não devia tê-la protegido. Devia ter-me protegido a mim”, reconhece.

Depois do seu testemunho, a estrela de televisão espera poder ajudar outras mulheres que estejam a passar pela mesma situação.