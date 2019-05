Japonês usava um taser para castigar os filhos de 11, 13 e 17 anos

Um homem de 45 anos foi detido esta quarta-feira na cidade de Kitakyushu, no Japão, por ter usado um taser para castigar os filhos de 11, 13 e 17 anos quando estes "não seguiam as regras".

De acordo com o jornal "The Independent", a arma elétrica era usada em duas filhas, de 13 e 17 anos, e no filho de 11. A mesma publicação indica que o menino apresentava queimaduras de primeiro grau num dos braços.

Este é mais um caso de abusos contra crianças no Japão. No ano passado, uma criança de 5 anos morreu devido às agressões que sofria por parte do pai. Além disso, o progenitor também não alimentava a filha.

Na altura, o primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo, disse estar arrasado e prometeu alterações na legislação que impedissem este tipo de comportamentos por parte dos pais.