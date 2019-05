Nas Filipinas é preciso plantar 10 árvores para passar de ano

O Parlamento das Filipinas aprovou uma lei que obriga todos os estudantes a plantaram 10 árvores para se formarem.

A medida aplica-se ao ensino básico, secundário e superior, e pretende combater as alterações climáticas. No total, a legislação pode resultar na plantação de 525 mil milhões de árvores por uma só geração.

De acordo com o principal autor da proposta, Gary Alejano, os 12 milhões de estudantes a terminar o ensino básico, mais os cinco milhões a terminar o secundário e cerca de 500 mil que se licenciam todos os anos, podem assegurar a plantação de 175 milhões de árvores a cada 12 meses.

Segundo a CNN, as árvores deverão ser colocadas em zonas florestais, áreas protegidas, zonas de mineração abandonadas e áreas urbanas selecionadas. O governo filipino garante que as espécies serão escolhidas de acordo com a localização, clima e topografia da área onde forem plantadas.

As Filipinas são um dos países mais afetados pela desflorestação.