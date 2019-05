Tentativa de roubo a repórter filmada em direto no velório de Gabriel Diniz

A tentativa de roubo foi transmitida em direto no programa Fofocalizando, do SBT. A repórter fazia a cobertura do velório do cantor Gabriel Diniz, que morreu na segunda-feira, quando um homem lhe tentou roubar o telemóvel.

Visivelmente agitada, a repórter explica que o homem lhe puxou o aparelho da mão, mas não o conseguiu levar. O suspeito foi filmado pelo repórter de imagem e retirado do local por outra pessoa.

No estúdio, a apresentadora criticou o facto de alguém aproveitar um momento de tristeza e sofrimento para roubar.