Cidade de Paris quer renomear praça em homenagem a princesa Diana

A Câmara Municipal de Paris quer renomear uma pequena praça com o nome da princesa Diana, que morreu perto do local, em 1997, num acidente de carro, disse esta quinta-feira fonte da câmara à Associated Press.

Segundo a mesma fonte, a Câmara irá votar a proposta no próximo mês.

A praça chama-se atualmente Maria Callas e a fonte explicou que já existe uma avenida com o nome da cantora de ópera e que a ideia de renomear tem como objetivo homenagear Diana pelo seu trabalho humanitário.

Diana tinha 36 anos quando o carro em que seguia, onde também estavam o seu namorado e o motorista, embateu num pilar de cimento do túnel por onde passava e morreu no acidente.

Perto do local do acidente já existe um monumento com a forma de uma chama dourada em sua homenagem.

Lusa