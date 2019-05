Discussão entre deputados brasileiros termina à cabeçada

O deputado brasileiro Julian Lemos, do PSL, o partido de Bolsonaro, exaltou-se durante uma discussão com Expedito Netto, do PSD, e acabou por lhe dar uma cabeçada. O incidente aconteceu na quarta-feira durante um debate na Câmara dos Deputados.

A confusão começou depois de Julian Lemos ter empurrado o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, de extrema-esquerda. Netto decidiu intervir e acabou por ser empurrado pela testa. Entretanto, o deputado já fez saber que vai apresentar queixa ao Conselho de Ética.