Jogar enquanto dorme? Pokémon anuncia nova aplicação 

Três anos depois da febre do Pokémon Go, a Pokémon Company surpreendeu os fãs com as novidades apresentadas na quarta-feira em Tóquio, no Japão.

Entre elas, está uma aplicação chamada "Pokémon Sleep". Apesar de a empresa não ter adiantado muitos detalhes sobre o novo jogo, explicou que irá ser jogado durante o sono.

A aplicação irá rastrear a quantidade de horas que o jogador dorme e esses dados terão efeitos no jogo.

A novidade será lançada já no próximo ano e promete "transformar o sono em entretenimento", disse a Pokémon Company num comunicado divulgado pela CNN.