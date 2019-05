A onda anti-aborto nos Estados Unidos estendeu-se ao Louisiana. Desta vez, a aprovação da lei teve o apoio de alguns democratas, incluindo o governador do Estado.

À semelhança do Alabama e do Missouri, os legisladores rejeitaram emendas que pediam exceções em casos de incesto e violação.

Quase 50 anos depois do direito ao aborto ter sido garantido pelo Supremo, a nova composição do tribunal tem encorajado os estados conservadores do Sul.