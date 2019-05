Pompeo na Europa para tentar diminuir tensões entre EUA e Irão

O secretário de Estado norte-americano inicia sexta-feira uma deslocação à Europa, incluindo uma pouco habitual passagem pela Suíça, para tentar apoios e eventuais sugestões diplomáticas que permitam a diminuição das crescentes tensões entre os EUA e Irão.

Apesar de administração de Donald Trump manter a sua campanha de "máxima pressão" sobre o Irão, Pompeo viaja para a Alemanha, Suíça, Holanda e Reino Unido para assegurar aos líderes europeus que os EUA não procuram o conflito, pressioná-los sobre o que podem fazer para "arrefecer a situação" e talvez abrir um canal de comunicação com a República Islâmica, refere a agência noticiosa AP.

Após uma breve paragem em Berlim na sexta-feira para um encontro com a chanceler alemã Ângela Merkel, que cancelou de forma abrupta no início deste mês para se deslocar ao Iraque, Pompeo fará uma pouco habitual e prolongada paragem na Suíça, o país que há longos anos representa os interesses de Washington em Teerão e que no passado assumiu a função de intermediário entre os dois.

Os seus três dias em Berna serão a primeira visita à capital suíça de um secretário de Estado em mais de duas décadas e surge quando aumentam os sinais sobre a disponibilidade do Presidente dos EUA em dialogar com o Irão.

"Se querem conversar, estou disponível", disse Trump na passada sexta-feira, e quando Pompeo e o conselheiro para a Segurança Nacional, John Bolton, emitiam avisos de que qualquer ataque aos interesses norte-americanos implicariam uma resposta imediata e significativa das forças dos EUA estacionadas ou deslocadas no Médio Oriente.

No início da semana, e de visita aos Emirados Árabes Unidos, Bolton acusou o Irão pela recente sabotagem a petroleiros sauditas no Golfo e ataques a infraestruturas de petróleo da Arábia Saudita pelos rebeldes iemenitas Houthis apoiados por Teerão.





Lusa