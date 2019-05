Fumo dos grandes incêndios em Alberta, Canadá, está a afetar os EUA

O fumo de grandes incêndios que estão a lavrar na província canadiana de Alberta estão a deslocar-se para cinco Estados dos EUA, perturbando a visibilidade e deteriorando a qualidade de ar, informaram hoje as autoridades locais.

Em Alberta estão em curso mais de duas dúzias de fogos e cerca de 20 mil pessoas tiveram de ser retiradas das casas.

O fumo está a deslocar-se para os estados norte-americanos de Montana, Dacota do Norte, Dacota do Sul, Washington e Wyoming.

A agência governamental para combate aos fogos em Alberta informou que o incêndio principal, que decorre a 733 quilómetros a norte da capital estadual, Edmonton, está fora de controlo e já queimou uma área de 2.300 quilómetros quadrados.

Os serviços da agência de proteção ambiental dos EUA classificaram a qualidade do ar de Helena, no Montana, como "não saudável" na manhã de sexta-feira, enquanto nas cidades de Great Falls e Lewistown, do mesmo Estado, foi considerado particularmente ameaçador para grupos sensíveis, como pessoas com asma ou problemas cardíacos.

Lusa