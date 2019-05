Modelo australiano procurado por agressão goza com a polícia nas redes sociais

Ethan Bramble, um modelo de 23 anos, está a ser procurado pela polícia por alegadamente ter agredido a ex-namorada num bar em Melbourne, Austrália. De acordo com as autoridades australianas, o modelo e “instagrammer” encontra-se em fuga depois de ter sido emitido um mandado de detenção num caso de agressão.

Ethan Bramble diz que é inocente e que tudo não passou de um mal-entendido. No entanto, a polícia de Vitória confirmou, numa publicação no Facebook, que o mandado de detenção ainda estava ativo. Em tom de provocação, o modelo respondeu à publicação da polícia: "Nananana, vocês nunca me vão apanhar".

Numa outra publicação das autoridades onde surge uma imagem de Ethan Bramble acompanhada de um pedido de ajuda para localiza-lo, o próprio escreveu um comentário a dizer "Nunca o vi na minha vida", conta a BBC.

Na página de Instagram, Ethan Bramble tem várias publicações onde, ironicamente, faz referência à polícia.

Escreve legendas do género, "Café com o meu amigo, é melhor do que estar na prisão".

Ethan Bramble intitula-se como "o jovem mais modificado do mundo". O modelo de 23 anos tem cerca de 98% do corpo tatuado, incluindo os globos oculares.