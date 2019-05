O que têm “fake news” a ver com um guarda-chuva?

Ao som de “Singin’ in the Rain” e de guarda-chuva na mão, o ministro brasileiro da Educação publicou um vídeo na rede social Twitter onde anuncia que “estão a chover fake news”. A mais “fresquinha” está relacionada com a paralisação da reconstrução do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, explica.

No vídeo com mais de um minuto, Abraham Weintraub nega que o Ministério da Educação tenha qualquer relação com o corte de verbas e culpa os deputados pela redução de 12 milhões de reais (cerca de 2,8 milhões de euros) no orçamento.