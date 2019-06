Buscas suspensas no Danúbio por causa das correntes fortes

As buscas foram suspensas no Danúbio, este sábado, por causa das correntes muito fortes que impedem o trabalho dos mergulhadores. Há ainda, pelo menos, 21 pessoas desaparecidas entre os passageiros do barco de turismo que naufragou na quarta feira passada, em Budapeste, na Hungria.