Sobe para 13 o número de mortos em edifício governamental de Virgínia, EUA 

13 pessoas morreram num tiroteio num edifício governamental em Virginia Beach, no estado norte-americano da Virgínia. Um funcionário do edifício entrou a disparar de forma indiscriminada sobre colegas e matou 12 pessoas.

Ainda não são conhecidas as motivações do crime, mas alguns meios de comunicação locais dizem que o suspeito teria algum conflito no local de trabalho. Um agente ficou ferido ao ser atingido por uma bala.

O atirador foi abatido no local, depois de uma intensa troca de tiros com as autoridades.