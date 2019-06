Filho de José Antonio Reyes despede-se do pai com palavras arrepiantes

José Antonio Reyes morreu num acidente de viação, em Espanha. Aos 35 anos, o futebolista que alinhava pelo Extremadura perdeu a vida e deixou uma família que está, agora, inconsolável.

O jogador tinha três filhos e um deles recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de despedida ao seu pai.

O menino de 11 anos, que tinha o nome do progenitor, escreveu linhas de profunda dor e compilou várias fotografias de memórias de Reyes.

Numa delas, surge ao lado do seu "papá" num dia de jogo do Extremadura, e sobre essa recordação falou emocionado: "Este foi o último momento que passámos juntos, papá.

Nesse dia tinhas-me dado conselhos, como sempre fazes, mas hoje foste embora para nunca mais voltar e é um dia muito duro para mim. Fui e sempre serei muito orgulhoso de ti, papá. Não passámos juntos o tempo que queríamos, mas só tu e eu sabemos o quanto gostávamos um do outro. Sei que desde o céu irás cuidar de mim e eu nunca te esquecerei. Amo-te, papá".

O jovem José Reyes López é fruto do relacionamento de Jose Antonio com Ana López e é avançado nos escalões de Sub-12 do Leganés.