Em Jerusalém, este domingo ficou marcado pela violência. Num gesto de provocação, as forças israelitas e centenas de judeus ultranacionalistas entraram na Esplanada das Mesquitas, onde decorriam as orações muçulmanas do fim do Ramadão.

A zona é um dos lugares sagrados do Islão e, nesta altura, costuma estar inacessível a não muçulmanos.