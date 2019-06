A pouco mais de um mês das eleições legislativas na Grécia, o país foi este domingo a votos, na segunda volta das autárquicas.

À saída das urnas, o primeiro-ministro Alexis Tsipras e o líder da Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, principal opositor, apelaram ao voto nas legislativas.

As eleições para o novo governo grego foram foram antecipadas para dia 7 de julho, depois do Syriza, partido do primeiro-ministro, ter sido o grande derrotado da noite eleitoral.