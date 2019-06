O embate visto da proa do navio de cruzeiro

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o embate visto da proa do MSC Opera, esta manhã em Veneza. O embate provocou o pânico no cais.

De acordo com a empresa, o navio MSC Opera teve um "problema técnico".

A embarcação, com capacidade para quase 3.000 pessoas, atingiu o cais e raspou a lateral direita do navio contra a doca, com os motores a rugir, antes de embater no barco turístico Michelangelo.

O navio estava acompanhado por dois rebocadores. O responsável pela empresa diz que o comandante relatou problemas no motor do cruzeiro, que não conseguia parar.