Atriz Flora Diegues morre aos 34 anos

Flora Diegues morreu este domingo, 2 de junho, vítima de um cancro no cérebro, contra o qual lutava há três anos. A filha do cineasta Cacá Diegues tinha 34 anos.

A atriz brasileira iniciou a carreira, ainda criança, no filme Tieta do Agreste, de 1996. Os seus últimos trabalhos foram nas novelas Além do Tempo, como Bianca, e uma breve participação em Deus Salve o Rei, transmitida em Portugal, e em que interpretava a mãe de Selena (Marina Moschen).

Em entrevista ao O Globo, Cacá Diegues disse: "Flora viveu intensamente, sempre se divertiu, lutou com muita coragem e alegria".

Na página oficial de Instagram da atriz, que ainda permanece ativa, os fãs manifestam-se com mensagens de pesar nas caixas de comentários das últimas publicações.