Cidadão vietnamita apanhado a sair de Angola com mais de 100 mil dólares

As autoridades alfandegárias angolanas apreenderam esta segunda-feira, no aeroporto internacional de Luanda, mais de 100 mil dólares na posse de um cidadão vietnamita, a segunda interceção do género num mês.

Segundo a informação da Administração Geral Tributária, o passageiro vietnamita, que viajava na companhia aérea da Etiópia, tinha, além dos 107.050 dólares (95 mil euros), outros 1.100 euros, valores que se encontravam camuflados nos tubos de suporte das malas de viagem.

Este é o segundo caso que acontece, em cerca de um mês, tendo no primeiro sido intercetado igualmente um cidadão vietnamita, no aeroporto de Luanda, na posse de quase 575 mil dólares, que pretendia deixar Angola.

O vietnamita, que tinha como destino o seu país, via Dubai, tinha o dinheiro escondido em quatro malas, escondidos em pequenos tubos.

Segundo a atual legislação do Banco Nacional de Angola, os cidadãos residentes cambiais podem sair de Angola com até 10.000 dólares (cerca de 8.900 euros), montante que diminui para metade para os não residentes cambiais.

Num outro caso, as autoridades alfandegárias procederam à apreensão de 239.000 dólares (213 mil euros), que se encontravam camuflados em vestuários dentro da viatura de um funcionário aeroportuário, que deveria fazer chegar a quantia a um passageiro, ainda por identificar, que viajaria na Royal Air Maroc.

Lusa