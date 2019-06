Pelo menos 9 mortos em confrontos entre manifestantes e polícia em Cartum 

Pelo menos 9 pessoas morreram no Sudão, depois da Junta Militar no poder ter tentado dispersar milhares de manifestantes. Os manifestantes reclamam uma reforma política no país e exigem a transferência do poder para uma autoridade civil.



Estão acampados desde o dia 6 de abril junto ao quartel general do Exército em Cartum. Depois de terem pedido apoio militar para derrubar o Presidente Omar al-Bashir, exigem agora a saída do poder dos generais que derrubaram o chefe de Estado a 11 de abril.