ReSet condenado a prisão e a apagar conta do YouTube por humilhar sem-abrigo em Espanha

O vídeo foi publicado quando ReSet tinha apenas 19 anos, mas dois anos depois, culmina numa condenação.

O Tribunal de Barcelona concluiu que Kan-Hua Ren humilhou o sem-abrigo no vídeo, cometendo o crime de violação da integridade moral.

É, por isso, assim condenado a 15 meses de prisão com pena suspensa. (Em Espanha, todas as penas até aos 2 anos de prisão passam a pena suspensa, s não existirem antecedentes criminais).

ReSet fica ainda obrigado a apagar o canal e fica barrado de usar o Youtube durante 5 anos.

Á vítima ReSet terá agora de pagar 20.000 euros de indemnização após o tribunal considerar que o réu

"Se eu tivesse feito isto com uma pessoa normal, ninguém diria nada, mas como é um sem-abrigo as pessoas reclamam", justificou ReSet aos fãs no YouTube.