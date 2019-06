"Vocês salvaram-me e a todos os menores de Madrid"

Apesar da doença de Asperger, da síndrome de déficit de atenção e de hiperatividade, o jovem de 14 anos (cuja identidade não é divulgada) foi imprescindível no esquema montado pela polícia espanhola para capturar o agressor sexual - um fisioterapeuta que trabalhava num parque perto da casa do jovem.

Óscar - como é conhecido o pederasta no processo da polícia espanhola - aproximou-se do menor com um discurso de proximidade:

- "Eu sei quem és, conheço o teu pai" - afirmou o abusador para ganhar a confiança com o menor

E assim começou uma "relação de amizade" que incluía pequenas viagens por vários distritos da periferia de Madrid: Hortaleza, Colmenar Viejo, por exemplo. Pelo caminho começaram as perguntas sobre sexo e alguns toques íntimos, com a apresentação de um preservativo.

Nesta fase o jovem começou por mentir aos pais. O primeiro encontro foi um passeio com os colegas da escola no qual o pai de um deles os teria levado a ver os aviões, com direito a lanche numa cafetaria. A mãe ficou muito contente ao ver que o filho começava a interagir com outras pessoas.

No dia seguinte, repetiu-se o encontro e os toques sexuais. Pela primeira vez levou o rapaz a sua casa e terá tomado banho em frente do jovem. Terá sido nessa altura que a vítima afirmou categoricamente que não gostava do contacto físico, ao qual Óscar terá respondido:

"Tenho um tique na mão e não consigo controlar" - afirmou o pederasta ao jovem a quem pedia segredo absoluto, em especial dos pais.

Mas o rapaz chegou a casa perturbado nessa noite e fez perguntas estranhas à mãe sobre a sexualidade. Acabou por confessar à mãe o que estava a acontecer.

Os pais apresentaram-se na polícia e, devido a doença do jovem, foi ainda chamada a intervir a Unidade de Atenção da Vítima com Incapacidade Intelectual e a Unidad de Familia y Mujer da polícia de Madrid, a quem o jovem escreveu esta carta.

Num processo complexo para obter o máximo de informações possível do jovem, mas sem perturbar ainda mais a vítima, foi desenhado um esquema para apanhar em flagrante o agressor.

Óscar foi preso por 10 agentes à paisana quando se preparava para abordar o rapaz.

Dias depois, a polícia de Madrid recebe esta carta de agradecimento a todos os agentes que o acompanharam e a todos os que envolveram no processo.

- " Muito obrigado à Isabel por me ajudar com meus problemas com Oscar e pelo esforço que fez por mim e por minha família, que estavam muito nervosos. Para Pepa e Lola por deterem Óscar. Vocês salvaram-me e a todos os menores de Madrid que poderiam ter sido violados. Agradeço ainda às pessoas que não conheci, mas que estiveram sempre do meu lado"

Ao jornal espanhol, El Mundo, a polícia diz que o agradecimento é mútuo: