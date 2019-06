Juncker recebe em Bruxelas conselheiro de Donald Trump

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, recebe esta terça-feira à tarde, em Bruxelas, Jared Kushner, conselheiro do Presidente dos Estados Unidos, para debater a situação do Médio Oriente e "outros assuntos geopolíticos", anunciou uma porta-voz do executivo comunitário.

"O presidente [Jean-Claude Juncker] vai reunir-se com Jared Kushner, conselheiro sénior do Presidente Donald Trump, hoje às 17:45 [hora local], na sede da Comissão Europeia", em Bruxelas, anunciou a porta-voz Mina Andreeva.

Falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, a responsável precisou que Jean-Claude Juncker e Jared Kushner "vão discutir a situação no Médio Oriente e outros assuntos geopolíticos", notando que a reunião "foi pedida" pelo conselheiro e também genro de Donald Trump.

"A Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, também se juntará à reunião", adiantou.

Questionada se o futuro comercial entre a UE e os Estados Unidos estará em cima da mesa na reunião de hoje, Mina Andreeva escusou-se a especificar.

A reunião decorre numa altura em que Donald Trump cumpre hoje o segundo dia de visita de Estado ao Reino Unido, que termina na quarta-feira.

Lusa