Localizados 5 corpos que poderão ser dos 8 alpinistas desaparecidos nos Himalaias

A localização dos corpos só foi possível graças a fotografias de alta resolução tiradas pelo helicóptero militar indiano na cúpula este do Nanda Devi, um pico duplo na 2.ª montanha mais alta da Índia.

Os corpos foram avistados a 5.000 metros de altitude, numa zona de difícil acesso e propenso a avalanches e tempestades de neve.

"Tanto o terreno como o clima tornam a segurança um problema real. Há sempre o medo de que os socorristas também possam ficar presos lá", alertou Vijay Kumar Jogdande, o administrador civil no estado indiano de Uttarakhand.

Desde 6.ª feira que as autoridades tentam encontrar o grupo de quatro britânicos, dois americanos, um indiano e um australiano que desapareceram no Nanda Devi, atingido na semana passada por fortes quedas de neve e avalanches.

O grupo desaparecido, liderada pelo guia britânico Martin Moran, começou a subida da montanha no dia 13 de maio, a partir do acampamento-base de Munsiyari, no estado de Uttarakhand, norte da Índia.

A equipa deveria estar de volta ao acampamento-base no dia 26 de maio.

"As probabilidades de sobreviverem são muito, muito baixas a uma altitude de 4.600 a 5.500 metros. É quase impossível que estejam vivos", disse a fonte militar.

"Em comparação com Nanda Devi, o Everest é um piquenique"

A Índia não permite a subida ao pico mais alto do Nanda Devi, apenas ao pico ligeiramente inferior na zona este que, juntos, compõem um anel de picos montanhosos. Os alpinistas mais experientes descrevem-no como diabolicamente difícil, com escarpas íngremes e mergulhos de 914 metros.

Ao contrário do Evereste - o pico mais alto do mundo- que tem legiões de seguidores e milhares a arriscarem a escalada todos os anos, o Nanda Devi, que significa "deusa do bem-aventurança", conta com poucos aventureiros e ainda menos os que conseguiram chegar ao topo. Muitos morreram a tentar.

"Em comparação com Nanda Devi East, o Everest é um piquenique", disse Kohli. "Aqueles que escalam o Everest não conseguiriam nem mesmo colocar um pé nele. Somente os mais competentes tecnicamente podem tentar."

Tenzing Norgay, o primeiro homem a escalar o Evereste com Edmund Hillary, descreveu Nanda Devi como o pico mais difícil dos Himalaias. Pouco explorada, a montanha permaneceu imaculada, ao contrário do Evereste lotado e congestionado.

Para os hindus, a grandiosa majestade dos Himalaias é morada dos deuses e, portanto, sagrada.

Segundo a a lenda que a princesa Nanda Devi, a deusa presidente da região escalou a montanha para fugir de um príncipe e acabou por se tornar num dos picos.

Ainda hoje, só para chegar ao ponto de partida da escalada, são precisas 6 horas de comboio da capital indiana Nova Deli até a estação ferroviária de Kathgodam, em Uttarakhand.

Chegar ao ponto de partida da caminhada para o topo sozinho é cansativo. Envolve uma viagem de trem de seis horas de Nova Déli, a capital da Índia, até a estação ferroviária de Kathgodam, em Uttarakhand.

Segue-se uma viagem de 10 horas até Munsiyari, a 2.290 metros de altitude (7.513 pés), onde há alojamentos turísticos e lojas de aluguer de equipamento e acompanhamento para a escalada.

Seguem-se 90 quilómetros de Munsiyari até o Acampamento Base de Nanda Devi, atravessando florestas, glaciares e cascatas no meio de desfiladeiros sobre a garganta do rio Ganges.