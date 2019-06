Porque é que estes estudantes se deitaram no chão do Parlamento alemão?

Algumas dezenas de estudantes interromperam esta terça-feira um evento de jovens que se realizava no parlamento alemão, deitando-se no chão e simulando estarem mortos, para protestar contra as políticas do Governo para o clima.

Cerca de 20 dos estudantes que participavam do evento "Juventude e Parlamento" deitaram-se no chão em frente ao ex-ministro das Finanças de Merkel, Wolfgang Schäuble, enquanto outros exibiam uma faixa improvisada com a frase "Your Climate PoliciesCatastrophe" (As Vossas Políticas ClimáticasCatástrofe).

A agência de notícias alemã DPA adiantou que o ativista Maximilian Reimers disse que a manifestação pretendia chamar a atenção para a situação dramática das alterações climáticas e pressionar o Governo.

Schäuble, o deputado mais antigo do parlamento alemão, não se mostrou, no entanto, incomodado.

"Sintam-se à vontade para continuarem deitados", disse aos estudantes, acrescentando que irá reabrir a sessão parlamentar na quarta-feira ao meio-dia.

"Só preciso que até essa hora, saiam daqui", concluiu.



Lusa