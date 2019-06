Miley Cyrus reage nas redes sociais após ser agarrada por estranho

"Ela não pode ser agarrada sem o seu consentimento", foi assim que a cantora Miley Cyrus reagiu nas redes sociais, depois de ter sido agarrada por um estranho em Barcelona, em Espanha.

Um vídeo publicado na internet mostra o momento em que a cantora norte-americana é agarrada pelo pescoço por um homem, antes de a tentar beijar. O incidente aconteceu numa altura em que Miley Cyrus e o marido, o ator Liam Hemsworth, estavam a ser escoltados para o carro por uma equipa de segurança, estando rodeados por dezenas de fãs.



Segundo a BBC, foi através do Twitter que a cantora respondeu aos internautas que sugeriram que ela merecia ser o alvo de situações como esta, por causa das suas músicas e da roupa que vestia.

"Ela pode vestir o que quiser. Ela pode ser virgem. Ela pode ir para a cama com cinco pessoas diferentes. Ela pode estar com o marido. Ela pode estar com a namorada. Ela pode estar nua. Ela NÃO PODE ser agarrada sem o seu consentimento."

Miley Cyrus não se ficou pelo Twitter e voltou a partilhar a mensagem nas histórias do Instagram, onde pediu para não a impedirem de ser livre e escreveu #StillNotAskingForIt (Ainda não estou a pedir por isso, na tradução literal).

A mensagem foi escrita por cima de uma fotografia com os comentários depreciativos de internautas, com um deles a dizer mesmo: "Querias ser 'sexy', do que estavas à espera?"