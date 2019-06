Oposição de centro-esquerda vence eleições legislativas na Dinamarca

A oposição centro-esquerda venceu esta quarta-feira as eleições legislativas na Dinamarca com 50,3% dos votos, enquanto o Partido Popular Dinamarquês, de direita, perdeu metade dos votos, de acordo com uma sondagem da televisão pública DR.

Segundo a sondagem, revelada depois do encerramento das urnas, o bloco de centro-esquerda, formado por quatro partidos e liderado pelos social-democratas, vai obter 90 lugares dos 179 assentos no Parlamento, enquanto o bloco governamental do primeiro-ministro, o liberal Lars Lokke Rasmussen, ficará com 42,2% dos votos, 75 lugares.

O Partido Social Democrata foi o mais votado com 25,3%, à frente do Partido Liberal, com 20,9%, e do Partido Popular Dinamarquês com 9,8%, que perdeu mais de metade dos votos e caiu da segunda para a terceira posição, em comparação com as últimas eleições.

Os ecologistas do Partido Popular Socialista, é um dos grandes vencedores das eleições e deve duplicar a sua representação parlamentar, reunindo entre 7,4 e 8,3% dos votos, segundo a sondagem.

Lusa