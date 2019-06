Saiba como pode enviar o seu nome até ao planeta Marte

Ainda faltam anos para que um ser humano possa de facto pisar Marte, mas a NASA oferece uma hipótese de "um bocado" de nós chegar ao planeta vermelho - o nosso nome gravado numa placa que será afixada no robô Mars 2020.

A missão Mars 2020 vai ser lançada em julho do próximo ano com aterragem prevista em fevereiro de 2021, na cratera Jezero. Em conjunto com a missão europeia ExoMars, vai procurar sinais de vida microbiana passada no planeta.

O responsável por esta missão é um robô-cientista, que recolherá amostras para depois trazer para a Terra. É neste robô que serão gravados os nomes dos habitantes da Terra.

Todos a bordo para a missão Marte 2020

Até 30 de setembro, através da página Send your name to Mars - Envia o teu nome para Marte - só temos de registar o nosso nome, recebemos um cartão de embarque, que podemos imprimir, e entramos no programa de pontos de "passageiro frequente". Em cada missão da NASA, ganhamos "milhas aéreas", que também podem ser descarregadas.

A NASA promete gravar cada nome numa placa. No laboratório do Jet Propulsion Laboratory (JPL) em Pasadena, Califórnia, um feixe de eletrões grava os nomes num chip de silicone em linhas de um tamanho mais pequeno que um milésimo de um cabelo (75 nanómetros). Assim cabem mais de um milhão de nomes num micro-chip. Cada um dos chips será depois afixado no rover, tapado por um vidro.

NASA/JPL

Da Lua a Marte e mais além

Esta e outras missões preparam uma futura missão tripulada a Marte.

Outro passo em direção a este objetivo é o regresso de astronautas à Lua em 2024. Está em curso o projeto Moon to Mars que junta "o Governo, a indústria e parceiros internacionais à NASA num esforço global para construir e testar os sistemas necessários para as missões tripuladas para Marte e mais além", escreve a NASA.