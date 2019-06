Trump reúne-se com primeiro-ministro irlandês em visita oficial de dois dias

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se hoje com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, no primeiro dia de uma visita oficial de dois dias à Irlanda, marcada por protestos em todo o país.

Segundo fontes oficiais, o avião do Presidente norte-americano aterra às 15:30 (mesma hora em Lisboa) no aeroporto de Shannon, oeste da Irlanda, onde vai debater com Varadkar a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') e o seu impacto na economia e no processo de paz na ilha da Irlanda.

O 'Brexit' foi um dos principais assuntos que Trump abordou durante a sua visita de três dias ao Reino Unido, que termina hoje com um encontro de líderes internacionais em Portsmouth, sul da Inglaterra, para comemorar o 75.º aniversário do desembarque na Normandia - 06 de junho de 1944 - que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial.

Como sucedeu no Reino Unido, espera-se que milhares de pessoas se concentrem nas ruas das cidades irlandesas para protestar contra o Presidente dos EUA em mobilizações convocadas pela coligação "Stop Trump Ireland".

O maior ato de protesto ocorre na quinta-feira em Dublin, onde se espera que o balão gigante que representa um Trump bebé sobrevoe a capital irlandesa.

Após o encontro com o chefe de Governo irlandês, Trump e a primeira-dama, Melania Trump, deslocam-se para o campo de golfe e complexo turístico de propriedade do presidente na cidade de Doonbeg, no condado de Clare (oeste), onde passará as próximas duas noites.

A Polícia irlandesa, Garda, montou um forte dispositivo de segurança nas imediações do Trump International Golf Links and Hotel Ireland para controlar as manifestações.

Está também previsto para quinta-feira de manhã que Donald Trump e a sua mulher Melania viajem até França para participar nos eventos comemorativos do Dia D do desembarque na Normandia.

O Presidente dos EUA regressa à Irlanda no mesmo dia para passar a última noite no Trump International Golf Links, onde planeia jogar golfe na manhã de sexta-feira, antes de viajar para os Estados Unidos no avião presidencial Air Force One.

