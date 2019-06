Mais de 20 mil jovens selecionados para viajar na UE, 402 são portugueses

Mais de 20 mil jovens, 402 portugueses, foram selecionados para receber um passe para viajar até 30 dias na União Europeia, entre agosto e janeiro, na terceira edição da iniciativa DiscoverEU, foi hoje divulgado.

Dos 98.083 jovens que apresentaram, até 16 de maio, a candidatura à iniciativa (3.298 em Portugal) foram selecionados 20.006 (402 em Portugal) para receber um passe DiscoverEU que lhes permite viajar, durante um máximo de 30 dias, entre 01 de agosto de 2019 e 31 de janeiro de 2020.

A Itália (27.285) que mais candidaturas apresentou e a Alemanha (3.232) a que teve maior número de jovens selecionados.

Os vencedores da terceira edição de candidaturas serão agora contactados para que possam reservar as suas viagens.

Poderão viajar sozinhos ou em grupos de, no máximo, cinco pessoas entre 1 de agosto de 2019 e 31 de janeiro de 2020, por um período que pode ir até 30 dias.



Na sua maioria, irão viajar de comboio, já que só poderão usar outros meios de transporte alternativos em casos excecionais, como os residentes em regiões ultraperiféricas, como os Açores e Madeira.

Para além do passe, os participantes receberão apoio técnico e orientações sobre temas como as viagens sustentáveis e o que significa ser um embaixador DiscoverEU e serão convidados a apresentar um relatório sobre as suas experiências, por exemplo, através das redes sociais ou na sua escola.

Os jovens de 18 anos que foram selecionados na segunda edição da DiscoverEU puderam começar a viajar dia 15 de abril terminando o período em 31 de outubro, sendo que o roteiro tem que incluir pelo menos um Estado-membro diferente daquele onde vive.

