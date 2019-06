Meteorologistas chocados depois de confundirem nuvem com milhões de joaninhas

Uma equipa de meteorologistas ficou chocada depois de perceber que aquilo que pareciam nuvens num radar, eram afinal milhões de joaninhas a voar sobre o sul da Califórnia.

O enxame, que poderia ser facilmente confundido com uma nuvem de chuva, foi avistado na terça-feira passada sobre San Diego e, segundo o Evening Standard, acredita-se que abrangia uma área de cerca de 128 quilómetros.

Em entrevista ao Los Angeles Times, o meteorologista Joe Dandrea disse que, do chão, a mancha parecia-se mais com "nódoas a voar" do que com uma nuvem densa.

Através das redes sociais, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos publicou uma imagem em movimento do fenómeno visto no radar.



De acordo com a organização, as joaninhas estavam espalhadas pelo céu, a voar a uma altura de um a três quilómetros.