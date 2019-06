Depressão Miguel causa naufrágio com três mortos em França

Três dos sete membros de uma equipa de salvamento morreram esta sexta-feira em Les Sables d'Olonne, na costa atlântica da França, quando o barco naufragou devido à forte agitação marítima causada pela depressão Miguel, segundo fontes oficiais.

O Presidente da Sociedade Nacional de Salvamento no Mar (SNSM), Xavier de la Gorce, confirmou. em declaração ao canal "BFMTV", a morte de três elementos da equipa.

A embarcação de resgate foi para o mar, mesmo com as condições adversas, devido a um alerta lançado por um barco de pesca que estava com dificuldades perto do canal de entrada no porto de Les Sables d'Olonne e, de acordo com a Câmara Municipal, naufragou a 800 metros da costa.

Na sua conta do Twitter, a Câmara Municipal local indicou que foi ativado um plano de socorro e que foram mobilizados vários helicópteros.

A depressão Miguel originou ventos de mais de 100 quilómetros de hora na região onde se deu o acidente.

Na ilha de Yeu, a poucas dezenas de quilómetros de Les Sables d'Olonne, foi registada hoje de manhã uma rajada de vento de 129 quilómetros por hora.



