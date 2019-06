Pedido de beijo transforma-se em ataque homofóbico em Londres

Durante uma viagem de autocarro, o grupo de homens entre os 20 e os 30 anos terá assediado as mulheres, pedindo-lhes que se beijassem e fazendo gestos obscenos.

As duas recusaram e foram violentamente agredidas. As autoridades britânicas já detiveram vários suspeitos com ligações ao ataque, mas estão ainda a trabalhar nas imagens de videovigilância para identificar todos os envolvidos.

Questionada sobre o sucedido, uma das mulheres afirmou que nunca tinha sido atacada fisicamente pela sua homossexualidade, apesar de já ter sido vítima de “muita violência verbal”, cita a BBC.