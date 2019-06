Helicóptero cai sobre arranha-céus em Nova Iorque

Última atualização 20:02

Um helicóptero caiu esta segunda-feira sobre um prédio de 54 andares em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O piloto terá tentado fazer uma aterragem de emergência no topo do edifico mas acabou por chocar contra um arranha-céus na 7.ª Avenida, na zona de Midtown Manhattan. A bordo do helicóptero seguia apenas o piloto que acabou por perder a vida.

O governador de Nova Iorque, Andrew M. Cuomo, estava no local no momento do acidente e descartou a possibilidade de terrorismo, avança o jornal New York Times.

A aterragem de emergência provocou um incêndio no topo do edifício.

Algumas pessoas que se encontravam no arranha-céus dizem que sentiram o edifício a tremer. As autoridades garantem que o fogo está controlado.

Trump agradece "trabalho fenomenal" dos socorristas

Numa mensagem publicada no Twitter, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu aos socorristas pelo "trabalho fenomenal". "A administração Trump está disponível para tudo o que precisaram", finalizou.