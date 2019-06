Passageiro lança caos no avião ao confundir saída de emergência com porta para a casa de banho

A situação insólita acontecu num voo com destino ao Paquistão, no aeroporto de Manchester, enquanto o avião ainda se preparava para descolar.

Após acionar a abertura da saída de emergência, o escorrega de emergência também se abriu automaticamente, tendo o incidente obrigado os 40 passageiros que se encontravam no aparelho a sair do avião para que as condições do voo fossem normalizadas.

Segundo a CNN, o contratempo resultou no atraso de sete horas, mas todos os passageiros se encontram bem.

De acordo com o porta-voz da companhia aérea, a Companhia Aérea Internacional do Paquistão, o passageiro confundiu a saída de emergência com porta da casa de banho.