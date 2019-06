Ciclone Vayo está a caminho da Índia com ventos de 170 km/h

As autoridades indianas preparam-se para a chegada de um ciclone que está a ganhar força no Mar da Arábia. O Vayo está a caminho do estado Gujarat, a oeste da Índia, com ventos que podem atingir os 170 km/h já esta quinta-feira. As autoridades emitiram um alerta vermelho para toda a costa.

O Governo local pediu, nas redes sociais, que os turistas abandonassem as zonas costeiras e pôs em marcha um plano, para retirar mais de um quarto de milhão de pessoas, que vivem em zonas baixas e que estão rota daquele que poderá ser o segundo maior ciclone da temporada a atingir o país.

Em maio, mais de um milhão de pessoas foram retiradas de casa antes da chegada do Fani, o primeiro grande ciclone da temporada. Atingiu a costa leste da Índia na baía de Bengala e provocou a morte a 34 pessoas.