Grávida encontrada degolada em Espanha

As autoridades espanholas estão a investigar a morte de uma mulher de 36 anos, que foi encontrada esta quarta-feira nua e degolada em cima da cama, na sua casa em Xàtiva, Valência. A mulher de origem romena estava grávida de seis meses.

A polícia espanhola foi alertada pelo marido, que contou que descobriu a mulher sem vida quando chegou a casa do trabalho. Segundo o jornal El País, até ao momento não houve qualquer detenção e as autoridades confirmaram que não havia nenhuma denúncia por maus tratos.

A mulher foi identificada como Isabel Elena Raducanu e vivia num apartamento alugado há mais de um ano.

O marido, um trabalhador do campo, pediu ajuda aos vizinhos para chamar os serviços de emergência. Fontes da investigação confirmaram que o homem de 32 anos estava a trabalhar no momento da morte.

De acordo com o jornal espanhol, vizinhos asseguram ter ouvido naquele dia gritos vindos do pátio do casal, algo que já tinha acontecido antes.

As autoridades estão a investigar o caso e não descartam nenhuma hipótese.