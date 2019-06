Autarquia australiana inicia consulta pública sobre “Little Portugal” nos arredores de Sydney

A autarquia australiana de Inner West, nos arredores de Sydney, anunciou uma consulta pública para formalizar a criação do bairro “Little Portugal”, no subúrbio de Petersham, um dos locais onde se concentram mais lojas portuguesas.

“O importante é criar aqui uma associação permanente e duradoura entre Petersham e a comunidade portuguesa”, disse à imprensa australiana Darcy Byrne, presidente da câmara local.

“Os limites exatos do bairro estão ainda a ser determinado mas, essencialmente, abrangerá a zona central de compras de Petersham que até já é chamada de Little Portugal há muitos anos”, referiu.

Petersham é considerado, há anos, um dos pontos nevrálgicos da comunidade portuguesa em Sydney, com vários restaurantes e outras lojas, desde um talho a imobiliárias.

Pasteis de nata, frango no churrasco e outras iguarias começaram em Petersham e foram-se espalhando ao longo da cidade e do país, onde há várias redes de fast-food de origem portuguesa, como a Nandos ou a Oporto.

Darcy Byrne recordou que a ligação dos portugueses à zona tem já várias décadas, com o Consulado Geral de Portugal a juntar a sua voz aos que querem formalizar a denominação da zona, onde há uma “longa e continuada associação com comida e cultura portuguesas”.

No ano passado, recordou, a região assinou um acordo de amizade com Portugal e que a autarquia quer agora honrar a comunidade portuguesa com a nomeação de um bairro português.

Os negócios e organizações comunitárias apresentaram já as duas opções para o nome do bairro – Little Portugal e Portuguese Town – tendo-se aberto agora o período de consulta pública para que a decisão final seja tomada.

“Queremos que daqui a 10, 50 ou 100 anos, as pessoas continuem a associar os portugueses com Petersham”, disse.

Interessados em participar na escolha podem contactar a autarquia até 25 de junho.

