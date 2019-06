Cinco pessoas morrem após ingerirem alimentos com listeria

O serviço nacional de saúde de Inglaterra (PHE) confirmou hoje a morte em hospitais desta região britânica de cinco pessoas pelo consumo de sandes e saladas contaminadas com a bactéria listeria.

As autoridades consideram que todos os afetados ingeriram estes produtos antes de 25 de maio quando foram retirados os alimentos, presumivelmente contaminados, da marca The Good Food Chain.

As três primeiras mortes foram conhecidas na semana passada, e o PHE detetou agora dois outros casos relacionados com esta contaminação.

A Agência de Controlos Alimentares do Reino Unido (FSA) admite que a contaminação começou em 25 de abril e afetou um total de nove pessoas.

As infeções por listeria são pouco comuns e provocam geralmente um ligeiro mal-estar em pessoas sãs, mas podem implicar problemas de saúde mais graves em mulheres grávidas e doentes com patologias que debilitam o sistema imunitário.

"Esperemos que as autoridades conduzam as suas investigações com urgência, pare que a indústria no seu conjunto possa aprender as lições necessárias o mais depressa possível", declarou em comunicado a The Good Food Chain. "Pela nossa parte estamos a cooperar totalmente e com transparência com a FSA", acrescentou a empresa, que exprimiu "as mais profundas condolências" às famílias enlutadas.

