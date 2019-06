Vídeo mostra o momento em que ponte cai na China

Duas pessoas estão desaparecidas após a queda da ponte Zijin, uma das maiores da cidade de Heyuan, na China.

Os veículos onde seguiam, um carro SUV e um táxi da empresa privada Didi, caíram na sequência do colapso da ponte. Segundo a agência Reuters, apenas o taxista foi resgatado. O condutor do SUV e um passageiro do táxi continuam desaparecidos.

A ponte, construída em 1972, caiu esta sexta-feira por volta das 02:00 locais (09:00 em Lisboa).

A polícia está a investigar as causas deste acontecimento.