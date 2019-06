Cerca de 50 milhões de pessoas afetadas pelo apagão na Argentina e Uruguai

Perto de 50 milhões de pessoas estão neste momento sem eletricidade na Argentina e no Uruguai. O corte de energia aconteceu pouco depois das 7:00, 11 horas em Lisboa, e está a afetar todos os serviços dos dois países.

Foi através da rede social Twitter que a empresa responsável pela distribuição de eletricidade na Argentina comunicou o problema.

Até agora não há justificação para as falhas de energia, que estão também a afetar algumas cidades do Brasil e do Paraguai.

Há, neste momento, comboios parados e o trânsito nas grandes cidades está concidionado pelas falhas nos semáforos.